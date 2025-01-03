HTŞ konvoyuna izin vermeyen Dürziler, Şam’daki geçiş hükümetinden taleplerini açıkladı

Süveyda’daki Dürzi topluluğunun manevi lideri Hikmet el-Hicri, önceki gün Şam’daki HTŞ yönetiminden gelen askeri konvoyun Süveyda’ya girmesinin reddedilmesinin ardından konuştu.

Silah teslim etmeyi konuşmanın mevcut aşamada erken olduğunu söyleyen Hicri, "Ancak devlet kurulduktan ve haklarımızı güvence altına alan bir anayasa yazıldıktan sonra bu konuda konuşulabilir” dedi.

''ULUSLARARASI TANINIRLIĞI OLAN DEMOKRATİK SİVİL BİR DEVLET''

Arap medyasına Dürzilerin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunan Süveyda’daki ’’Barışçıl Hareket’’in avukatı ve Hür Avukatlar Derneği’nin kurucusu Müfid Ebu Ammar, "Süveyda halkının talepleri arasında insan haklarına saygı gösteren demokratik bir sivil devletin varlığı yer alıyor... Süveyda halkı tamamen silah teslim etmeyi reddetmiş değil. Bu, güvenliğini sağlayacak ve tüm vatandaşlarının haklarını temin edecek tanınmış bir hükümetin varlığına bağlı" ifadesini kullandı.

ÜLKENİN GENELİNDE ULUSAL BİR UZLAŞI

Ebu Ammar’a göre, Süveyda’daki mevcut durum, ülkenin genelinde ulusal bir uzlaşma ve bölgede istikrar sağlanana dek, ayrıca devletin şekli belirlenene kadar değişmeyecek. Ebu Ammar, "Geçici Suriye hükümeti şu an kararsızdır ve geçici hükümet olarak yetki dışı alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca bu hükümetin, hala serbest bırakılmayan mahkumları tuttuğu cezaevleri bulunmaktadır... Süveyda halkı, ülkedeki istikrarsızlık durumundan endişelidir ve ildeki dini otoriteye bağlıdırlar" diye konuştu.

Dürzilerin dini lideri Şeyh el-Hicri’ye yakın bir kaynak, Muhsine El-Muhaythawi de yine Alarabiya’ya yaptığı açıklamalarda, Süveyda’daki dini otoritenin merkezileşmeye karşı olduğunu belirtti. Ayrıca, Süveyda’da halkın kurduğu askeri ve sivil kurumların yıllardır varlığını sürdürdüğünün altını çizdi.

SÜVEYDA’NIN VALİSİ DÜRİZLERDEN SEÇİLSİN

Alarabiya, Şam ve Süveyda’daki dini otoriteler arasında, Muhaythawi’nin Süveyda valisi olarak atanması konusunda devam eden görüşmeler olduğunu ileri sürdü. Gazeteye göre taraflar bu konuda henüz nihai bir karara varmış değil.

Yerel medyaya göre, Süveyda’da farklı silahlı gruplardan yaklaşık 5 bin silahlı savaşçı bulunuyor. Bu gruplar, 2018 yılında bölgeyi hedef alan IŞİD militanları ile karşı karşıya gelmişti. Saldırılarda en az 221 sivil hayatını kaybetmişti. Arap medyası bu grupların Süveyda'ya askeri yönetimin girmesini Süveyda halkının özel statüsü ile kendi bölgelerini kendi yönetme haklarının garanti altına alınana değin reddettiğini belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin güneyinde, nüfus yoğunluğu Dürzilerden oluşan Süveyda bölgesinde Şam’daki geçiş hükümetine bağlı silahlı grupların kontrol sağlamasını reddeden yerel halk, Şam'dan gelen askeri konvoyların Süveyda sınırlarına girmesine izin vermemişti.