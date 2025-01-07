HTŞ Körfez’de para arıyor

Dış Haberler

Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı Heyet Tahrir el Şam’ın ilk yurtdışı ziyaretlerini düzenlediği petrol zengini Körfez ülkelerinde para arayışı sürüyor.

HTŞ’nin atadığı Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, beraberindeki Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab ile birlikte Katar’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

Şeybani BAE ziyaretine ilişkin X’teki paylaşımında “Her iki ülkenin çıkarına olacak yapıcı ikili ilişkiler kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KATAR’DAN DESTEK

Şeybani ve beraberindeki heyet önceki gün Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Al Sani, “Suriye’nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığına desteğini” teyit etti.

Şeybani ise Katar’daki temasları sırasında bir radyo kanalına yaptığı açıklamada “ABD yaptırımlarının hızlı bir toparlanma önünde engel teşkil ettiğini” belirterek yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Şeybani ve beraberindeki heyetin son durağı Ürdün olacak.

KUZEY İÇİN GÖRÜŞMELER

Öte yandan HTŞ’nin atadığı Tarım Bakanı Muhammed el Ahmed, Rudaw’a verdiği demeçte “şiddetli çatışmaların devam ettiği kuzeydeki tartışmalı bölgelerin statüsü konusunda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye Ulusal Ordusu (SMO) görüşmeler yürüttüklerini” söyledi.

Her iki tarafla yapılacak yeni bir anlaşmanın tüm Suriye toprakları için tek bir yönetimi garanti etmesi gerektiğini vurgulayan Ahmed, yeni Şam hükümetinin federalizme karşı olduğunu yineledi.