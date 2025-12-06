HTŞ lideri Colani: "4 yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz"

Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan El Kaide kökenli Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmed Şara), Suriye’nin 4 yıl içinde seçime gideceğini söyledi.

Colani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda konuştu.

İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye’ye "binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali" gerçekleştirdiğini belirten Colani, son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin’de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Suriye’nin uluslararası aktörlerle birlikte, İsrail’in 8 Aralık 2024 sonrası işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için çalıştığını kaydeden Colani, bu talebin diğer ülkeler tarafından geniş destek gördüğünü söyledi.

Ayrıca Colani, İsrail’le yürütülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını aktardı.

“İSRAİL, SİLAHTAN ARINDIRILMIŞ BİR BÖLGE İSTİYOR”

1974 anlaşmasının 50 yıl dayandığını belirten Colani, şunları söyledi:

"İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak? İsrail, sürekli kendisine yönelik saldırıların düzenlenmesinden endişe duyduğunu ifade ediyor. Ordu ve asayiş güçleri yoksa bu bölgeyi kim koruyacak? Şu anda müzakereler devam ediyor. Ülkeler, İsrail’in 8 Aralık 2024 öncesindeki bölgelere çekilmesini destekliyor. Silahtan arındırılmış bölgeye ilişkin benzer anlaşmalar ya başarılı olur ya da olmaz; bu da bizi tehlikeli bir sürece sürükleyebilir."

Geçiş süreçlerinde hiçbir hükümetin bütün halk bileşenleriyle tam bir mutabakat sağlayamadığını öne süren Colani, son bir yılda kesinlikle kabul etmeyecekleri sorunların yaşandığını ve faillerin yargı önünde hesap verdiğini iddia etti.

Colani, bu çerçevede başlatılan beş yıllık geçiş döneminin ardından, dört yıl sonra ülkenin seçimlere gideceğini duyurdu.

Suriye'nin geleceğini "kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle" inşa ettiklerini öne süren Colani, hükümette temsilin liyakat esasına göre sağlandığını söyledi.

Ülkenin önceki rejimin ardından yeni bir yönetime geçtiğini belirten Colani, geçiş dönemine ilişkin yol haritasının işlerlik kazandığını iddia etti.

Halk Meclisi seçimlerinin geçiş sürecine uygun biçimde gerçekleştirildiğini söyleyen Colani, "Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz" dedi.

Colani, geçtiğimiz yıl Al Arabiya'ya verdiği röportajda da Suriye’de seçimlerin düzenlenmesinin 4 yıla kadar sürebileceğini söylemişti.