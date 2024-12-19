HTŞ lideri Colani, BBC'ye konuştu: Alkol tüketimi sorusuna kaçamak yanıt!

Suriye'de iktidarı ele geçiren El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, ülkede alkol tüketiminin yasaklanmasına ilişkin soruya kaçamak yanıt verdi.

Colani, İngiltere'de yayın yapan BBC'ye konuştu.

Colani, Şam'da verdiği röportajda Batı'ya Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde çağrı yaptı. Colani, “Şimdi, tüm bu olanlardan sonra, yaptırımlar kaldırılmalı çünkü eski rejimi hedef alıyorlardı. Kurban ve zalime aynı şekilde muamele edilmemelidir” diye konuştu.

Sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını öne süren Colani ayrıca HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarılmasına yönelik talebini bir kez daha dile getirdi.

AFGANİSTAN YORUMU

Suriye'nin Afganistan'a benzemediğini belirten Colani, iki ülkenin farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi. "Afganistan bir kabile toplumuydu. Suriye'de ise farklı bir zihniyet var" diyen Colani, kadınlar için eğitime inandığını söyledi.

ALKOL TÜKETİMİ SORUSUNA YANIT

Sharaa, 2011'den beri HTŞ'nin kontrolünde olan Suriye'nin kuzeybatı vilayetine atıfta bulunarak, “İdlib'de sekiz yıldan uzun süredir üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın oranının %60'tan fazla olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Alkol tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: