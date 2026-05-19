HTŞ lideri Colani ile İbrahim Kalın bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya hesabından MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'daki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda, Kalın'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile İbrahim Kalın'ın görüştüğü bildirildi.

Yapılan paylaşıma göre Colani, Şam'daki Halk Sarayı'nda, Kalın'ı kabul etti.

Kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin es-Selame de bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında, bölgedeki durumun gelişmeleri ve iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yollar ele alındı" denildi.