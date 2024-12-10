HTŞ lideri Colani: İşkencecilerin listesini yakında duyuracağız

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani), ülkede "savaş suçuna karışanların peşini bırakmayacaklarını" söyledi Colani, "Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracaklarını" bildirdi.

HTŞ'nin başını çektiği operasyon odasından yapılan yazılı açıklamaya göre Colani, "Suriye halkına işkence eden güvenlik ve ordu yetkilileri ile suçluların ve katillerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kararlıyız" ifadesini kullandı.

"KAÇTIKLARI ÜLKELERDE BU SUÇLULARI TAKİP EDECEĞİZ"

Colani, "Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız. Kaçtıkları ülkelerde dahi bu suçluları takip ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız. Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracağız" açıklamasında bulundu.

Savaş suçluları hakkında bilgi sunanlara da ödül vereceklerini bildiren Colani, devrilen Suriye yönetimi askerlerine af çıkardıklarını da hatırlattı.

ESAD'IN DÜŞÜŞÜ

Suriye'de 27 Kasım'da başını HTŞ'nin çektiği cihatçı gruplar ile Beşar Esad yönetimindeki Suriye hükümeti güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçı gruplar Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle ele geçirdi.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad başkentten ayrıldı.