HTŞ lideri Colani: Kürtler Suriye’nin ayrılmaz parçası

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Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Muhammed El Colani, Kuzey Suriye'deki krizin çözümü için SDG ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek “Kürtler Suriye'nin ayrılmaz parçası” dedi. Suriye’de geçiş dönemi ve planlanan seçimlere ilişkin Al Arabiya televizyonuna konuşan Colani “yeni anayasa yazım sürecinin üç yıl hazırlık süreceğini, seçimler için de en az dört yıl gerekeceğini” söyledi.

Seçimler öncesinde nüfus sayımı yapacaklarını kaydeden Colani, HTŞ’nin feshini ulusal diyalog konferansında açıklayacaklarını söyledi. İran'a yönelik, bölgedeki müdahalelerini gözden geçirmesi gerektiğini belirten Colani, Rusya ile Suriye’nin karşılıklı stratejik çıkarları olduğuna işaret etti.

Başta Aleviler olmak üzere azınlıkların protestolarına değinen Colani, “her vatandaşın düşüncelerini ifade etme hakkı olduğunu, ancak bunun devlet kurumlarına zarar vermemesi gerektiğini” söyledi. Colani, geçici hükümetteki tek renkli atamalar olduğuna yönelik eleştirileri ise reddetti.