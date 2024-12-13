HTŞ lideri Colani, kutlamalarda silah kullanılmaması çağrısı yaptı

Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren cihatçı grupların öncülüğünü yapan, El Kaide'den kopan Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye halkına seslendi.

Video mesaj paylaşan Colani, Esad'ın devrilmesini kutlamak için halkı sokaklara davet ederken silah kullanılmamasını istedi. Colani, “Suriye halkını devrimin başarısından dolayı kutluyorum ve onlardan mutluluklarını silahsız bir şekilde, kimseyi rahatsız etmeden kutlamalarını istiyorum” dedi.

Colani, Suriye'yi yeniden inşa etmeye başlayacaklarını da söyledi.

2016'da ilk kez yüzünü kamuoyuna gösteren ve kurduğu HTŞ'nin El Kaide'den ayrıldığını açıkladığından beri imaj değişikliğine giden Colani, bu videoda da yelek ve gömlek giydi.