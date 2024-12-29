HTŞ lideri Colani: Seçimlerin yapılması 4, anayasanın hazırlanması 3 yılı bulabilir

Suriye'de iktidarı ele geçiren El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Al Arabiya'ya açıklamalarda bulundu.

Gerçek ismi Ahmed eş-Şera olan Colani, "Suriye'nin özgürleştirilmesi önümüzdeki 50 yıl boyunca bölgenin, Körfez'in ve Suriye'nin güvenliğini sağlayacaktır" dedi.

ANAYASA HAZIRLIĞI 3 YIL SÜREBİLİR

Suriye'de anayasa taslağının hazırlanmasının 3 yıl sürebileceğini belirten Colani, "zira yönetimin kalıcı bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğini" ifade etti.

SEÇİMLERİN DÜZENLENMESİ 4 YILI BULABİLİR

Seçimlere ilişkin de konuşan Colani, Suriye'de seçimlerin düzenlenmesinin 4 yıla kadar sürebileceğini belirtti. HTŞ lideri, "meşru bir seçim için kapsamlı bir nüfus sayımı yapılması gerektiğini" söyledi.

"KÜRT GÜÇLERİNİ SURİYE ORDUSU'NA KATACAĞIZ"

Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek için SDG ile müzakerelerin sürdüğünü belirten Colani, "Suriye'nin PKK saldırıları için bir fırlatma rampası olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Colani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın Kürt güçlerini de kendi saflarına katmayı planladığını söyledi.

"HTŞ FESHEDİLECEK"

Colani, yaptığı açıklamada Heyet Tahrir el-Şam'ın feshinin Ulusal Diyalog Konferansı'nda ilan edileceğini öne sürdü.

RUSYA AÇIKLAMASI

Rusya ile ilgili de açıklamalarda bulunan Colani, Rusya ile stratejik çıkarları olduğunu belirterek, Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ülkesi olduğunu söyledi.

Colani, "Rusya'nın Suriye ile ilişkilerini zayıflatacak şekilde ülkeden çıkmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A 'YAPTIRIM' MESAJI

Colani ayrıca, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını umduğunu söyledi.