HTŞ lideri Colani, yarın Esad'ın da yaşadığı Rusya'ya gidecek

Suriye'nin atanmış cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri Muhammed Colani'nin (Ahmed Şara) resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Suriye'nin eski lideri Beşar Esad'ın yaşadığı Rusya'ya gideceği bildirildi.

AA'nın Suriye hükümetine yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Colani, bir dizi resmi görüşmelerde bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 9 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gelmişti.

İki ülke arasında enerji ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alınmıştı.

"ESAD'IN İADESİNİ İSTEYECEK" İDDİASI

Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde Colani'nin Beşar Esad’ın iadesini talep edeceği aktarıldı.