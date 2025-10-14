HTŞ liderinin İsrail’e ‘tehdit’ olma niyeti yok

Suriye’deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Eş-Şara (Colani), ABD televizyonuna verdiği röportajda El Kaide ve IŞİD’le geçmişteki bağlarını kabul etti. Suriye’nin artık hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını belirterek yeniden inşa için uluslararası destek istedi. Sunucunun Trump’ın "yakışıklı, sert ve güçlü bir geçmişe sahip" övgüsünü hatırlatması üzerine Şara’nın "Bunda şüpheniz var mı?" yanıtı dikkat çekti.

Şara, ABD merkezli CBS News kanalına verdiği özel röportajda geçmişi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Röportajda Irak’ta El Kaide’ye katılması, Amerikan ve Irak hapishanelerinde altı yıl geçirmesi ve 2011’de serbest kaldıktan sonra Suriye’de El Kaide’ye bağlı bir grup kurarak Esad’a karşı saldırılar düzenlemesi de gündeme geldi.

ABD’nin bu saldırılarda "masum Suriyeli sivillerin" öldüğünü belirterek kendisini küresel bir terörist olarak tanımlaması ve başına 10 milyon dolar ödül koyması hatırlatıldığında, Şara, "Bu para boşa harcanmış olurdu. 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. 17-18 yaşındaydım. Şu anki farkındalık seviyem 20 yıl öncesinden farklı" yanıtını verdi. Şara, IŞİD’in kurucusu olan eski müttefikiyle bağlarını kopardığını ve 2016’da El Kaide’ye olan bağlılığını reddettiğini belirtti. Sunucunun, "O dönemde bu terör gruplarına gerçekten inanıyor muydunuz, yoksa onlar sadece bir amaca ulaşmak için bir araç mıydı?" sorusuna, "Onlarla aynı fikirde olsaydım, onları terk etmezdim" diye cevap verdi.