HTŞ'nin Enformasyon Bakanı: Haseke'de insani koridor açılacak

Heyet el Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmet Şara'nın (Colani) Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Haseke'de bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Hamza Mustafa'nın açıklamasının insani koridora dair kısmı şöyle:

"İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde destek ve yardım sağlamak amacıyla önümüzdeki saatlerde insani yardım koridorları açılacaktır. Suriye toplumunun tüm bileşenleri için koruyucu kalkan olmaya devam edeceğiz."