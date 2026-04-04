HTŞ öncülüğündeki hükümetten Rojava açıklaması

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) yönetimine bağlı Geçici Devlet Başkanlığı Ekibi Sözcüsü Ahmed Hilali, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile devam eden "entegrasyon" sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Hilali, HTŞ ile SDG arasında varılan anlaşmanın uygulanmasıyla birlikte bölgedeki kantonların, Özerk Yönetim yapısının ve asayiş güçlerinin tamamen lağvedileceğini söyledi.

'HİÇBİR ÖZERK YÖNETİM KALMAYACAK'

Rudaw'da yer alan habere göre Hilali, Suriye resmi televizyonuna konuştu.

Hilali, ABD'nin arabuluculuğunda 29-30 Ocak tarihlerinde Şam ile SDG arasında varılan anlaşmanın uygulanmasında önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Sürecin temel hedefinin "devlet otoritesi altında tam bir birleşme" olduğunu vurgulayan Hilali, "Hiçbir özerk yönetim, kanton, asayiş veya buna benzer bir yapı kalmayacak. Uygulama tamamlandığında SDG ve asayiş güçleri ile Şam'a bağlı birlikler arasındaki tüm engeller ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.

4 BİN 500 SDG'Lİ ORDUYA KATILIYOR

Askeri entegrasyonun sivil kurumlara kıyasla çok daha hızlı ilerlediğini belirten Hilali'nin paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 4 bin 500 SDG'linin de Suriye ordusu bünyesindeki 60. Tümen'e katılması bekleniyor.

Sivil kurumların birleşmesinde ise ciddi gecikmeler yaşanıyor. Hilali, geçmişte Beşar Esad yönetiminden ayrılarak bölgedeki kurumlarda görev alan hakimlerin dosyalarının da incelendiğini ve Adalet Bakanlığı çatısı altında yeniden değerlendirileceklerini duyurdu.