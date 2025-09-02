HTŞ ordusu sahil hattına askeri operasyon başlattı

Dış Haberler

Suriye’de Kürtler ve Dürziler ile Şam arasındaki gerilimin yeni bir çatışmaya evrilmesinden korkulurken HTŞ ordusunun sahil bölgesindeki Nusayri (Alevi) bölgesine operasyon başlatması endişe yarattı. HTŞ güçleri önceki gün Alevilerin yoğunlukta yaşadığı sahil bölgesinde yer alan Tartus vilayetinde, “yasadışı silahlı gruplara” yönelik olduğunu ileri sürdükleri yeni bir operasyon başlattı. Çatışmalarda çok sayıdaki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam güçlerinin Tartus kırsalındaki Beyt Aleyan köyünde bulunan bir çiftliği kuşattığını ve burada yaşanan çatışmalarda iki kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Tartus’taki El-Radar mahallesinde de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Geçen hafta Nusayri toplumunun önde gelen şahsiyetlerinin başını çektiği "Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi (PCCWS)" adıyla yeni bir siyasi oluşum kurulmuştu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri mazlum Abdi de önceki gün sorunlar çözülmezse çatışmaların yeniden patlak vereceği uyarısında bulunmuştu. HTŞ’nin Tartus operasyonun bu gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.