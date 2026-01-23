HTŞ sahada IŞİD yedekte

Politika Servisi

Amerikan emperyalizmi cihatçılar eliyle Ortadoğu’yu biçimlendirmeyi sürdürüyor. Suriye’de HTŞ rejimini müttefik ilan eden ABD’nin bölge özel temsilcisi Tom Barrack, salı akşamı ilan edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için devrede. Erbil’de dün SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı İlham Ahmed ile bir araya gelen Barrack, ateşkesin tam olarak sürdürülmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Görüşme sonrasında paylaşımda bulunan Barrack, “Bugün (dün) General Abdi ve Ahmed ile görüşmekten onur duyduk. ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletme konusundaki güçlü desteğini ve kararlılığını yeniden teyit etti” dedi.

SDG Basın Merkezi, “Ateşkes ihlal ediliyor. Ateşkese rağmen Şam’a bağlı silahlı grupların Kobani’ye ve Rakka’daki Aqtan Hapishanesi’ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü” söyledi.

İlham Ahmed ise Barrack görüşmesi öncesinde Kobani’nin, Şam'ın saldırıları durdurma ilanına rağmen çatışmalara sahne olmaya devam ettiğini söyledi. Ahmed, sembolik öneme sahip şehrin kuşatma altında olduğunu; su, elektrik ve internet hizmetlerinin kesildiğini belirterek bu önlemlerin "savaş suçu teşkil ettiği" uyarısında bulundu.

Ahmed kuşatmanın sona erdirilmesi için uluslararası toplumdan destek beklediklerini kaydetti. Salı akşamı Şam’dan yapılan açıklamada, SDG ile çeşitli konularda "karşılıklı anlayışa" varıldığı ve dört günlük bir istişare süresi konusunda anlaşıldığı kaydedilmişti. Anlaşmaya varılması halinde HTŞ güçlerinin Haseke ve Kamışlı merkezlerine girmeyeceği, şehirlerin dış mahallelerinde kalacağı belirtilmişti.

7 BİN IŞİD'Lİ TAŞINIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ise, Ahmed eş-Şara ile tutuklu IŞİD’lilerin Irak'a nakli ve SDG ile ateşkes konularını görüştü. Cooper görüşmede, HTŞ yönetiminin SDG ile varılan ateşkese sadık kalmasının önemini vurguladı.

Cooper’ın önceki gece Şara ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutulan IŞİD’lilerin nakli için geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonun ilk ayağında, Haseke’deki bir cezaevinden 150 IŞİD militanının Irak'a nakledildiği belirtildi. Operasyonun nihai hedefinin, toplamda 7 bin IŞİD’li tutuklunun Irak hükümetinin kontrolündeki cezaevlerine taşınması olduğu belirtildi.

Cooper, sürecin Irak hükümetiyle tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü ileri sürdü. HTŞ’nin Fırat’ın doğusundaki kentleri ele geçirmesi sonrasında El Hol kampı da cihatçıların kontrolüne girmişti. Çeşitli yerlerdeki cezaevlerinden yüzlerce IŞİD’linin serbest bırakıldığı ileri sürülmüştü.

Suriye’deki çatışma ve gerilim sonrası gözlerin çevrildiği Irak ise alarm durumunda. Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) Güvenlik Sorumlusu Ebu Ali el-Askeri, Kürt güçlerinin HTŞ birliklerini askeri yenilgiye uğratacağını söyledi. Suriye’deki yeni hükümet güçlerini "Colani’nin çeteleri" olarak nitelendiren el-Askeri, bu yapının Irak için yakın vadede bir tehlike arz etmediğini ileri sürdü. Hizbullah Komutanı, baş düşmanların ABD, İsrail ve Suudi Arabistan olduğunu belirtti.

ABD güçlerinin Irak’taki Ayn el-Esad Hava Üssü’nden çekilmeye başladığına dair haberlere temkinli yaklaşan Askeri, "Amerikalılar her seferinde tamamen çekilmek yerine sadece yeniden konuşlanıyorlar. Resmî açıklamalardan ziyade sahadaki gerçek durumu değerlendirmeyi bekliyoruz" dedi.

∗∗∗

HTŞ’YE DESTEK SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), HTŞ yönetimine desteğin süreceğini vurgulayarak “SDG’nin entegrasyonu başlatması kritik önemdedir” açıklaması yaptı. Açıklamada, “SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, ‘Tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir” denildi. HTŞ kontrolüne geçen IŞİD hapishaneleri ve kamplarına dair ise MSB, “Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Süleyman Şah türbesinin taşınmasına ilişkin ise sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gerekenin yapılacağı kaydedildi.

İSRAİL’DEN ŞAM’A YEŞİL IŞIK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da HTŞ yönetimine olumlu sinyaller gönderdi. Davos’ta panelde konuşan Herzog, "Yeni hükümete güvenmeye değer mi?" sorusu üzerine, Şara ve ekibinin niyetlerine dair Amerikalı diplomatlardan gelen raporları takip ettiklerini söyledi.

Herzog, yeni yönetimin çabalarını takdirle karşıladıklarını ima ederek, "Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını biliyorum" şeklinde konuştu.

∗∗∗

YARDIMCI OLACAĞIZ

Başkan Mesud Barzani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından, Suriye’deki gelişmeler ve Rojava’nın güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kürtlerin yeni bir acı yaşamaması ve her türlü saldırıdan korunması için diplomatik tüm kanalları zorladıklarını ifade eden Başkan Barzani, bu süreçte en hassas oldukları konunun "Kürtlerin onuru" olduğunu dile getirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, "Suriye'de Kürt milletine yönelik yapılanlar kabul edilemez," diyerek, "Daha önce yaşadıklarının tekrarlanmaması için her türlü çabayı göstereceğiz ve kendilerine yardımcı olacağız," ifadelerini kullandı.