HTŞ-SDG anlaşması | MSB: Olumlu veya olumsuz sonuçların yakından takip edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de geçici hükümet konumunda bulunan Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

MSB'nin, sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağı vurgulanan açıklamada, "Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, MSB'den askeri bir heyetin yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: "Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmektedir. Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek."

NE OLMUŞTU?

10 Mart'ta, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri ve geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atadığı Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) arasında anlaşma imzalanmıştı. İki isim 8 madde üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Söz konusu maddeler şöyle açıklanmıştı:

1- Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır.

2- Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacaktır.

3- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır.

4- Kuzeydoğu Suriye’deki (Rojava) tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye devleti yönetimi çerçevesinde entegre edilecek; sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır.

5- Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korunmaları Suriye devleti tarafından sağlanacaktır.

6- Suriye devleti, Esad rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir.

7- Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi ve toplumdaki ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir.

8- Uygulama komisyonları, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamen hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecektir.