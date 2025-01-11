HTŞ silahlı gruplarla görüştü

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Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından atanan Murhef Ebu Kasra, ülkedeki silahlı grupların Savunma Bakanlığı’na entregrasyon sürecini başlatmak için söz konusu grupların komutanlarıyla bir araya geldi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, “entegrasyona ilişkin sürecin başlatılması için bakanlık ile askeri komutanlarının hazırlık toplantılarının sürdüğü” aktarıldı.

‘SDG ORDUYA KATILACAK’

SDG Genel Komutanı Abdi ise güçlerinin Suriye ordusunun bir parçası olacağını ve Suriye’nin geleceği konusunda yeni yönetimle anlaşacaklarını söyledi. Hazırlığı yapılan ulusal konferansa henüz davet edilmediklerini belirten Abdi “Tüm taraflar olmadıkça konferans başarılı olamaz” dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.