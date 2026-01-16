HTŞ yönetimindeki Şam güçleri, Deyr Hafir’e saldırmaya başladı

Suriye’de cihatçı HTŞ mensuplarından oluşan askeri güçler, Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirledikleri bölgeleri bombalamaya başladı.

HTŞ yönetimindeki Şam güçleri, olası bir saldırı için Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir beldesinde SDG mevzileri olduğunu iddia ettikleri 4 noktanın haritasını paylaşarak söz konusu bölgeler için "tahliye emri" yayımlamıştı.

“Esad taraftarlarının” da haritalarda işaretlenen noktalarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Bölge halkına, Şam güçlerinin Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

HTŞ yönetimine bağlı güçler, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısındaki bölgeleri “askeri alan” ilan etmişti.

Deyr Hafir'de göçe zorlanan halk için dün ve bugün M15 kara yolunda koridor açılmıştı.

COLANİ'DEN SALDIRI SAATLERİNDE "KARARNAME"

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve geçici Suriye hükümetinin Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), Suriyeli Kürtlerle ilgili bir 'kararname' yayımladı.

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, akşam saatlerinde yayımlanan kararnamede “Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiği” ifadeleri yer aldı. 8 maddelik kararnamede Newroz “ücretli resmi tatil” ilan edilirken, Kürtçenin “ulusal bir dil olarak kabul edildiği” belirtildi.

HTŞ’ye bağlı yönetimin 2026 tarihli 13. kararnamesinde yer alan düzenlemeler şöyle:

“Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”