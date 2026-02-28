HTŞ yönetiminden İran'a kınama

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı emperyalist saldırılar sürerken, Suriye'deki Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) yönetiminin Dışişleri Bakanlığı ABD ve İsrail'i kınamayı es geçerek İran'ın Arap ülkelerindeki ABD üslerine yaptığı saldırıları kınadı.

SANA'da yer alan HTŞ açıklamasına dair haber şöyle:

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün’ün egemenliğini hedef alan saldırılarını şiddetle kınayarak, bu ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, İran’ın bölgedeki bazı Arap ülkelerinin güvenlik ve egemenliğini hedef alan eylemlerine tepki gösterdi. Açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn Krallığı, Katar Devleti, Kuveyt Devleti ve Ürdün Haşimi Krallığı‘na yönelik saldırılar şiddetle kınandı.