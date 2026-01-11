HTŞ’yi durdurun

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suriye’nin ikinci büyük kenti olan Halep’te Kürt Mahalleleri'ni ele geçirmek için 6 Ocak’ta saldırıya geçen HTŞ, Şeyh Maksut’a girdiğini duyurdu. Şam’daki HTŞ yönetimine bağlı Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, beş gündür şiddetli çatışmaların yaşandığı Şeyh Maksud Mahallesi’nde "askeri operasyonların durdurulduğunu ve güçlerin kademeli olarak çekileceğini" açıkladı.

SANA Ajansı'nın yayımladığı açıklamaya göre operasyon dün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Halep'teki Özerk Yönetim’e bağlı İç Güvenlik Güçleri’nin silahsızlandırılacağı ve Tabka şehrine nakledilecekleri kaydedildi.

ÇATIŞMALAR BİTMEDİ

Ancak Özerk Yönetim ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kaynakları mahallede çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Açıklamalarda, "Şeyh Maksud düşmedi, güçlerimiz direnmeye devam ediyor ve yer yer şiddetli çatışmalar yaşanıyor" denildi. Kürt kaynakları, HTŞ’nin ilerleyişini durdurmak için savunma hatlarının korunduğunu vurguladı.

ÇEKİLMEYE ŞARTLI DESTEK

Özerk Kürt Yönetimi'nin Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed ise “uluslararası arabulucuların” çekilme planına şartlı destek verdi. Ahmed, Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de sivillerin korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, birliklerin Fırat’ın doğusuna çekilmesini yerel Kürt gücü ve mahalle meclisi güvencesine bağladı. Ahmed, bu taleplerin 1 Nisan anlaşmasıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Halep Valisi Azam Garib, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde “hayatın normale dönmesi” ve “güvenliğin sağlanması” için 24 saatlik bir planın devreye alındığını duyurdu. Garib, “Daha önce duyurulan bölgelerdeki sokağa çıkma yasağı, yeni bir talimat verilene kadar yürürlükte kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere de seslenen Vali Garib, vatandaşların can güvenliği için "Halep Müdahale Komitesi" ile önceden iletişim kurmadan ve onay almadan mahallelere giriş yapmamalarını istedi.

Suriye’deki onlarca Kürt parti ve kuruluş, saldırılar hakkında ortak bir deklarasyon yayımladı. Yaşananları "tüm Kürtlerin milli meselesi" olarak tanımlayan gruplar, siyasi diyalog yolunun açılması çağrısında bulundu.

Deklarasyonun sonunda BM, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği’ne seslenen partiler; Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik saldırıların durdurulması, kuşatmanın kaldırılması ve sivillerin korunması için acil müdahale talebinde bulundu.

Açıklamada saldırının 4 Ocak’ta Şam’da gerçekleştirilen SDG-Şam entegrasyon görüşmesinin hemen ardından gelmesine dikkat çekildi. Bu saldırıların müzakere sürecini sabote ettiği kaydedildi.

Bölgede temaslarda bulunan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Tom Barrack, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Amman’da bir araya geldi.

BARRACK MUTABAKATI

Görüşmede, "Ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi, Kürt birliklerin kentin dışına barışçıl şekilde çekilmesi ve sivillerin güvenliği ve korunmasının garanti altına alınması" kunusunda mutabakata vardı. Safadi ve Barrack ayrıca, 10 Mart Entegrasyon Anlaşması’nın derhal uygulanması çağrısında bulundu.

Görüşmede taraflar, 16 Eylül'de kabul edilen Suveyda yol haritası üzerinde de durdu.

Iraklı partiler de Halep’te yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Suriye’deki toplumsal doku ciddi bir tehlike altında” uyarısında bulundu. 6 Ocak’ta başlayan saldırılar ve çatışmalar Halep’te ağır bir insani krize yol açtı. Onlarca sivil hayatını kaybederken 150 binden fazla kişi ise evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.

***

SURİYE’NİN GÜNEYİ ASKERİ TEST SAHASI OLDU

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail ordusu 1 Ocak’tan bu yana Suriye topraklarında 16 kara operasyonunu gerçekleştirdi. Raporda, "İsrail ordusu Suriye’nin güneyini askeri test sahasına dönüştürdü" denildi. İsrail askerlerinin Kuneytra kırsalındaki stratejik Tel el-Ahmar ve Tel el-Ahmar el-Garbi tepelerine çıkarak bu noktalara İsrail bayraklarını diktiği aktarıldı. İsrail ordusuna bağlı "Alpinist Birimi"nin Suriye toprakları içerisinde kalan Cebel Şeyh (Hermon Dağı) zirvesindeki askeri tatbikatlarını tamamladığı ve askerlerin bu bölgede kayak yaparken çektikleri fotoğrafları paylaştıkları kaydedildi. SOHR, bu “ihlallere rağmen” Şam'daki HTŞ Hükümeti'nin sessizliğini koruduğuna dikkati çekti.

***

TÜRKİYE’DEKİ SÜRECİ SABOTE ETME PLANI

Halep’teki çatışmalara dair açıklama yapan KCK, saldırıların "Barış ve Demokratik Toplum sürecini Suriye üzerinden sabote etme planı” olduğunu kaydetti. Açıklamada, “Hakan Fidan ve Yaşar Güler’in ısrarının Öcalan’ın Kürt-Türk kardeşliğinin tesisi ve Kürt sorununun demokratik çözümü amacıyla başlattığı süreci tehlikeye attığı belirtildi.