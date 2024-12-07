HTŞ’yi hangi aktörlerin desteklediğini biliyoruz

Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve İranlı mevkidaşlarıyla Katar’ın başkenti Doha'daki Suriye konulu toplantı öncesinde ABD medyasına konuştu.

Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) kimin desteklediği sorusuna Lavrov, "Bazı bilgilerimiz var. Ortaklarımızla bu gruplara silah ve finansman sağlama kanallarını kesmenin yollarını ele alacağız" yanıtını verdi.

Bakan, Suriye'deki karışıklığın arkasında ABD ve İngiltere'nin olabileceğini ayrıca İsrail'in de bundan fayda sağladığını kaydetti. "Bazıları Gazze bu kadar gündemde olmasın diye İsrail'in durumu kötüleştirdiğini söylüyor. Karışık bir oyun, çok fazla aktör dahil oldu" dedi. Lavrov, yapılan anlaşmaların Türkiye'ye İdlib'deki durumu kontrol altına alma ödevi verdiğini söyledi.