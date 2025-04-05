HTŞ’yle anlaşma sonrası SDG Halep’ten çekiliyor

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Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rojova’da Kürt yönetimi, Şam’daki cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile varılan anlaşmaya yönelik adımlarını hızlandırdı. Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait unsurlar Halep’in Kürt mahallelerinden çekilirken SDG Komutanı Mazlum Abdi, “özel af” ilan etti.

Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi ile HTŞ'nin Cumhurbaşkanı ilan ettiği Muhammed el Colani arasında imzalanan anlaşma kapsamında SDG, Şeyh Maksut ile Eşrefiye mahallerinde kontrolü HTŞ yönetimine devrediyor.

TUTUKLU TAKASI

SDG güçleri, HTŞ ile yapılan anlaşma kapsamında Halep’in Kürt mahalleleri olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye’den çekilmeye başladı. Suriye Haber Ajansı (SANA), SDG konvoyunun Suriye Savunma Bakanlığı’nın gözetiminde Halep’ten Fırat’ın doğusuna çekildiğini duyurdu. SDG, yine Şam’la anlaşması kapsamında Tişrin Barajı'ndan da çekildi. Öte yandan iki taraf arasındaki anlaşma kapsamında tutuklu ve cenaze takası da yapıldı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Genel Meclisi, Salı günü (1 Nisan) Şam yönetimiyle iki mahallenin statüsü hakkında 14 maddelik bir mutabakat imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, bu iki mahallede bulunan İç Güvenlik Güçleri, mevcut kadrolarıyla birlikte Suriye hükümetine bağlı “Genel Güvenlik Güçleri”ne dönüştürülecek ve Rojava Özerk Yönetimi’ne bağlanacak.

ABDİ’DEN ‘ÖZEL AF’

HTŞ ve SDG, mart ayı başında Kuzey ve Doğu Suriye bölgesindeki sivil ve askeri kurumların HTŞ yönetimine entegre olması konusunda anlaşmıştı. Rudaw’da yer alan habere göre ise SDG Komutanı Abdi, Rakka’nın ileri gelenleriyle yaptığı toplantının ardından “özel af” ilan etti. SDG’den yapılan açıklamaya göre Abdi, toplantıya katılanlara Şam ile yapılan anlaşmanın yanı sıra bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. “General Mazlum Abdi, halkın isteklerine cevaben ve bayramın ruhuna uygun olarak bir dizi güvenlik vakasını kapsayan özel af ilan etti” denilen açıklamada heyetin memnuniyet duyduklarını dile getirdiği belirtildi.