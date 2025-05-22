Huawei rüşveti soruşturması: 5 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "Çinli teknoloji şirketi Huawei adına lobi faaliyeti yürütme" kisvesi altında rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 5 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi.

AP Başkanı Roberta Metsola, soruşturmada adı geçen milletvekillerinin isimlerini Brüksel'de toplanan Genel Kurulda açıkladı.

Buna göre, AP'deki en büyük çoğunluğa sahip Hristiyan Demokratlar olarak bilinen Avrupa Halk Partisinin (EPP) İtalyan delegasyonunun başındaki Fulvio Martusciello, İtalyan milletvekilleri Giusi Princi ve Salvatore de Meo, en büyük ikinci parti Sosyalist ve Demokratlardan (S&D) Maltalı Milletvekili Daniel Attard ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan Milletvekili Nikola Minchev'in Belçika makamları tarafından dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şimdiye kadar soruşturmayla bağlantılı 8 kişi tutuklandı.

Bunların arasında mevcut ve eski Huawei çalışanları ile lobiciler ve milletvekillerinin yardımcıları yer alıyor.

AP Basın Sözcüsü Delphine Colard'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, bundan sonraki süreçte AP'nin Hukuk İşleri Komitesi talepleri inceleyecek ve inceleme sonucunda oylama gerçekleştirilecek. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili nihai karar, Genel Kuruldaki oylamayla verilecek.

Daha önce aynı uygulama, eski AP Başkan Yardımcısı Yunan Milletvekili Eva Kaili'nin karıştığı soruşturma sürecinde de yapılmıştı.

Aralık 2022'de Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda noktada gerçekleştirilen aramalarda 1,5 milyon avro ele geçirilmişti. Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Kaili ve AP'de asistan olarak çalışan partneri Francesco Giorgi ile beraberindeki bazı isimler gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları öne sürülmüştü.

Soruşturmada adı geçen milletvekilleri Kaili, İtalyan Andrea Cozzolino ile Belçikalı Marc Tarabella'nın dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Zaman içinde tüm tutuklular şartlı tahliye edilmişti.

AP'nin adı sık sık yolsuzluk skandallarıyla anılıyor. Fransız siyasetçi Marine Le Pen, 31 Mart'ta AP'nin fonlarını zimmetine geçirmekten hüküm giymişti.