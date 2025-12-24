Hubble’dan şimdiye kadarki en büyük ön gezegen diski keşfi

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu ile çalışan gökbilimciler, şimdiye kadar görüntülenen en büyük ön gezegen diskini tespit etti. Yaklaşık bin ışık yılı uzaklıktaki sistem, görünümü ve asimetrik yapısıyla dikkat çekiyor.

Gezegen sistemleri, genç yıldızların çevresindeki gaz ve tozdan oluşan ön gezegen disklerinden doğuyor. Bu disklerdeki madde zamanla birleşerek gezegenlerin oluşumuna zemin hazırlıyor.

Bilim insanları, bu süreci daha yakından incelemeye imkân tanıyabilecek yeni bir örnekle karşılaştı.

"HAMBURGERE BENZİYOR"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Resmi adı IRAS 23077+6707 olan disk, neredeyse kenardan görülen yapısıyla hamburger görünümüne benzetiliyor.

Araştırma ekibinde Transilvanya’dan ve Uruguay’dan bilim insanları bulunması nedeniyle sisteme “Dracula’nın Chivitosu” takma adı verildi. (Chivito, Uruguay mutfağında bilinen bir yemek.)

Araştırmacılara göre disk, Güneş Sistemi’nin çapının yaklaşık 40 katı büyüklüğünde. Toz ve gazın arkasında yüksek kütleli bir yıldızın ya da bir yıldız çiftinin yer alabileceği değerlendiriliyor. Diske ilişkin kütle tahmininin ise Jüpiter’in 10 ila 30 katı aralığında olduğu belirtiliyor.

Çalışmada, diskten uzanan ipliksi yapıların yalnızca bir tarafta belirgin şekilde görüldüğü, diğer tarafta ise daha keskin bir sınır oluştuğu vurgulandı.

Bu dengesiz görüntünün; diske madde akışı, çevresel etkileşimler ve benzeri dinamik süreçlerin şekillendirici rol oynadığına işaret edebileceği ifade edildi.

Bulguları The Astrophysical Journal’da 23 Aralık’ta yayımlanan araştırma ekibi, IRAS 23077+6707’nin erken Güneş Sistemi’nin “büyütülmüş” bir benzeri olabileceğini ve gezegen oluşumuna dair sorulara yeni bir inceleme alanı açabileceğini kaydetti.