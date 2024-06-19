"Hububat alım fiyatının revize edilmesi gerek"

Ekonomi Servisi

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu yaptığı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat fiyatlarını revize etmesi gerektiğini söyledi. TMO’nun 2024 mahsulü hububat alım fiyatları; makarnalık buğdayda 10 bin TL, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 250 TL olarak belirlendi. Açıklanan fiyatlara tepkiler gelmeye devam ederken, İskenderoğlu fiyatların masrafları karşılamadığını vurguladı.

2006 yılında çıkan Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesindeki “Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz” hükmünü hatırlatan İskenderoğlu, “Türkiye’nin en mağdur kesimi çiftçidir. Mevcut hükümetin 2006 yılında yapmış olduğu bir yasa var ama bırakın yüzde 1’i, yüzde 0,39 civarında çiftçiye destek verilmiyor. Çiftçi Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi Kooperatifi’ne, özel bankalara, gübre satanlara, mazot satanlara, tohumcuya borçlu. Yılın başında çiftçi 700 milyar TL borçluydu, bu yavaş yavaş katrilyona gidiyor. Ciddi anlamda tehlike çanları çalıyor. Bizim talep ettiğimiz fiyat kilo başı ekmeklik buğdayda 12 TL 50 kuruş, makarnalık buğdayda 13 TL, arpa da ise 8 TL 50 kuruş. Bunların yanında karma olarak desteklemenin ton başına bin 500 TL olmasını istiyoruz” diye konuştu.