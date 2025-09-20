Hububat üreticileri dertli: Biz üvey evlat değiliz

Ülkede bu yıl etkili olan kuraklık, ‘tahıl ambarı’ olarak bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hububat üretimini olumsuz etkiledi. Hububat üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle meyve alanlarında ürünleri zarar gören çiftçilere destekleme ödemesinin kendileri için de yapılmasını talep etti.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, zirai don nedeniyle etkilenen üreticilere destek verilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Zirai dondan etkilenen kayısı, nektari, şeftali, badem, fıstık, üreticilerimize Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 bin 250 lira ve 6 bin 500 lira arasında dönümü değişecek şekilde destek verileceğini aktaran İskenderoğlu, “Bu tabii işin olumlu tarafıdır. Bundan İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz bölgesine deki çiftçilerimiz yaralanacak” dedi.

ZOR ŞARTLAR ALTINDAYIZ

Çok zor şartlar altında üretim yaptıklarını ifade eden İskenderoğlu, şunları kaydetti: “Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yani tahıl ambarı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt’te hububat üretimi yapan çiftçilerimiz defalardır sizin aracılığınızla sesimizi Cumhurbaşkanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ulaştırdık. Kuraklıktan etkilendiğimizi söyledik. Maalesef çıkan kararnamede hububat üreticilerimizle ilgili bir gelişme olmadı. Bu destekler içinde hububat üreticisi olmaması tabii bizi derinden üzdü. Yani bu bizler çok zor şartlar altında üreticilik yapıyoruz. Tarladayız, bağdayız, bahçedeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz. Biz de bu ülkenin evlatlarıyız. Bu ülkenin vatandaşıyız. Yani kayısı üreticisine verilmişse verilsin ki verilsin. Fıstık bademe verilmişse buğday arpa üreticisine de verilsin. Biz de vergi ödüyoruz. Stopaj veriyoruz. Bizim de hakkımız. Çiftçimiz çok zor şartlar altında üretim yapıyor. Her türlü doğa olayıyla yani kuraklık, donla, doluyla, rüzgarla, fırtınayla, mücadele ediyoruz.”

"65 KENT KURAKLIKTAN ETKİLENDİ"

İskenderoğlu, Türkiye’nin 65 ili kuraklıktan etkilendiğini ifade ederek, kuraklıktan etkilenen üreticilere dönüm başı 750 lira destek verilmesi gerektiğini söyledi. Destek verilmediği takdirde önümüzdeki yıl üretim yapmada güçlük çekeceklerini bildiren İskenderoğlu, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın Türkiye'nin 65 ilini gezerek, gerek kuraklıktan zarar gören, gerek dondan zarar gören, gerek doludan zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Diyarbakır, Şanlıurfa Batman'ı da ziyaret etti. Kuraklığı kendisi de gördü. Bizim buradan sizin aracılığınızla Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza seslenmek istiyorum. Biz bu ülkenin üvey evladı değiliz. Biz de üretiyoruz. Zor şartlar altında üretiyoruz. Sesimizi duysunlar. Hububat üreticilerimizin de bizlerin de talebi var. Kuraklıktan etkilenen üreticilerimize dönüm başı 500-750 lira destek verilmesini talep ediyoruz ki 2026 yılında tekrar üretim yapabilelim” diye konuştu.

"ÇİFTÇİLERİN 1 TRİLYON LİRA BORCU VAR"

Çiftçinin bankalara 1 trilyon lira borcu olduğunu dile getiren İskenderoğlu, “Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatiflerine, özel bankalara çiftçi borçlu. Biz bunları nasıl ödeyeceğiz? Bunun hesabını hiç kimse yapmıyor mu? Ya biz zor şartlar altındayız. Zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bunun için en az dönüme 500 lira hububat üreticilerimize destek verilmesini talep ediyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup, tarım sigortası yapmış ama kuraklık teminatına girmemiş veya sigorta yapmamış özellikle genç küçük aile işletmeleri ve kadın üreticilerimize mutlaka bunların verilmesi lazım ki talebimiz tüm talebimiz tüm çiftçiye. Yani 65 ilde kuraklıktan zarar gören tüm çiftçilerimiz için talebimiz tüm çiftçilerimiz içindir. Sadece Güneydoğu Anadolu çiftçisi tek değil ama burada bir ayrımcılık olmuş. Hububat üreticileri ayrı, diğer ürünler ayrı. Biz de zarar gördük ve talebimizin karşılanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.