Hububatta erken ekimi don vurdu

Konya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don, erken ekimi yapılan bazı tarım ürünlerine ciddi oranda zarar verirken, geç ekimi yapılan ürünlerde ise zarar oluşmadı. Uzmanlar, rekoltenin düşebileceğine dikkat çekiyor.

Konya Ovasında mart ayına kadar zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber, erken ekimi yapılan hububat ürünleri hızlı boy attı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don ise erken ekim yapılan ürünlere büyük oranda zarar verdi.

"Eksi 15’e düşen hava sıcaklığı hiç görülmemişti"

Son yılların aynı ayına göre en düşük hava sıcaklığının kayıtlara geçtiğine dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Don felaketi yaşadık. Don zararı deniyor ama don zararı değil, don felaketi dememiz lazım. Çünkü bu zamana kadar Konya yöresinde eksi 4 eksi 5 dereceler nisan ayının ortalarına doğru görüldü. Yalnız eksi 15 ile eksi 14’e düşen hava sıcaklığı hiç görülmemişti. Şu an özellikle hububat alanlarında ve yonca, erken ekilen pancarlarda don riski vardı ve bu donla beraber ürünlerde birtakım zararlara neden oldu. Şu an hububatta tabii arazideki çalışmalar devam ediyor, 3 gün önce yaşandı bu don olayı ve sahada ziraat mühendisi meslektaşlarımız donla ilgili hasarın ne kadar olduğunu belirlemeye yönelik çalışmaları devam ettiriyor. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı geçen gün bir açıklamasında ‘Çiftçimizin yanında olacağız’ dedi, kendisine teşekkür ediyoruz. Bu afetler inşallah bir daha yaşanmaz" dedi.

"Çiftçilerimizin arazilerini kontrol etmelerini öneriyoruz"

Erken ekilen hububatların gelişimleri daha iyi olduğu için erken ekilen hububatlardaki hasarın daha fazla olduğunu belirten Kırkgöz, "Çiftçilerimizin arazilerini kontrol etmelerini öneriyoruz. Mutlaka bir ziraat mühendisinin uygulayacağı tarife veya uygulayacağı reçeteyi düzenli ve dengeli bir şekilde zamanında uygulamasını öneriyoruz. Özellikle arpalar biraz daha soğuğa dayanıksız çeşitler olarak geçiyor. Arpa bitkileri biraz daha erken olgunluğu sağladıkları için buğdaylara göre şu an bir takım yatmalar ve soğuğun verdiği zarardan dolayı beyazlaşmalar var. İlerleyen günlerde bu beyazlıklar yerini sarılığa verecek ve bu bitki tamamen ölecek. Çünkü kök bölgesiyle başak taslağı arasındaki bağlantının tamamen koptuğunu görüyoruz. Şu anda başak taslağı ürünün alt seviyelerinde soğuk zararını yaşamış bitki. Bu üründe çiftçimiz hiçbir verim alamayacak" şeklinde konuştu.

"Geç ekilen hububat alanlarında donla alakalı herhangi bir problem yaşanmadı"

Don olaylarının ardından rekoltede düşüş beklentisinin arttığına değinen Kırkgöz, "Şu zamanda rekolte tahmini yapmak çok zor. Öncelikle bir hasar tespitinin yapılması gerekir ama gördüğümüz kadarıyla rekoltede bir nebze özellikle arpada rekolte düşüklüğü yaşanabilir. İnşallah böyle bir afet bir daha başımıza gelmez. İnşallah bundan sonraki süreçte herhangi bir dolu zararı, don zararı yaşamadan hasat sezonuna ulaşırız. Bu tarz afetlerde çiftçilerimizin yapabilecekleri çok fazla da bir şey maalesef yok. Erken ekimden kaçınmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Hububatta erken ekimi zaten ekim aylarının sonlarına doğru kasım ayının ortalarına doğru yapmalarını tavsiye ediyorduk. Özellikle de arpa ekecek çiftçilerimizin, biraz daha meteorolojiyi de takip ederek biraz geç vakitlerde ekmelerini tavsiye ediyoruz. Geç ekilen hububat alanlarında donla alakalı herhangi bir problem yaşanmadı. Sadece yaprak uçlarında bir takım sararmalar ve kurumalar söz konusu oldu. Burada da çiftçilerimizin tabii verimle alakalı herhangi bir problemi yok. Lakin çiftçilerimizin burada da hastalıklarla ilgili arazilerini sık sık kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü bu tarz problemlerden sonra mantar hastalıkları hızlı bir şekilde bitkilerde yaygınlaşabiliyor. Mutlaka bir ziraat mühendisi meslektaşımızla beraber arazisine gelip hastalık kontrolünü yapması gerekiyor çiftçilerimizin" diye konuştu.