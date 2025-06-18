Hüda Kaya hakkında beraat kararı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski milletvekili Hüda Kaya hakkında açılan İkinci Kobani Davası’nda karar çıktı.

IŞİD’in 2014 yılında Kobani’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestoları gerekçe göstererek açılan davada, Kaya tüm suçlamalardan beraat etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hüda Kaya duruşmaya Çanakkale’den SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Dava kapsamında iddia makamı, ana dosyada ve birleştirilen dosyalarda yer alan suçlamalar için ceza talebinde bulundu. Ancak mahkeme, Kaya hakkında yöneltilen tüm suçlamaların düşürülmesine karar verdi.

Ayrıca, birleşen dosyalardan birinde yer alan “örgüt propagandası” suçlaması için de, Kaya’nın yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilerek ceza verilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Dava kapsamında Kasım 2023'te İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Hüda Kaya, geçen sene tahliye edilmişti.