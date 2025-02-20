HÜDA PAR’ın kongre yemeği AKP’li belediyeden

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanlığını CHP'nin kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP dönemine ait usulsüz işlemlerinin bir yenisi daha belgelendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li yönetimi, ittifak ortağı HÜDA PAR’ın kongresinde yenen yemeklerin parasını belediye bütçesinden karşıladı. AKP’li yerel yönetimlerin kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunu ortaya koyan bir yeni belge daha ortaya konuldu.

İYİ Parti Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, belgeyi TBMM Genel Kurulu’nda açıkladı. TBMM Genel Kurul kürsüsünden dillendirilen belge, kamu kaynaklarının iktidar ve çevresine pay edildiğini ortaya koydu. İddiaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li yönetimi, HÜDA PAR’ın kentte gerçekleştirdiği kongrenin yemek masrafını üstlendi. Belediyenin giderlerinin yer aldığı belgeler arasında, “HÜDA PAR Kongre” ismiyle yer alan kalem kapsamında 44 bin TL ödeme yapıldığı bildirildi.

HÜDA PAR kongre yemeğinin yanı sıra AKP’nin seçim çalışmalarının masrafının da belediye bütçesinden karşılandığı öne sürüldü. Belediyenin, “AKP Programı” olarak faturalandırdığı gideri ise 170 bin TL ile ifade edildi.

SAVCILARA ÇAĞRI

Harcamaya tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu, şunları kaydetti: “Buradan HÜDA PAR milletvekillerine sormak istiyorum, Bursa'da yapılan bu kongre yemeğinin masraflarını Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden Bursalılar'a ödetmek helal mi, haram mı? Kamunun parasıyla AKP’nin seçim masraflarını karşılamak helal mi, haram mı? Buradan savcıları da göreve davet ediyorum, isteyen bizden belgeleri temin edebilir.”