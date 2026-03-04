HÜDAPAR'dan AKP'ye tepki: "Kardeş ülke dedikleriniz ABD-siyonistlere topraklarını kullandırtıyor"

HÜDAPAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, İsrail ve ABD saldırıları altındaki İran'In Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasını eleştirmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in kendi X hesabından "İran'ın Amerikan üslerini gerekçe göstererek kardeş ülkelerin topraklarına yönelik füze saldırıları yapması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Tanrıkulu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e "Kardeş ülke dedikleriniz İran'a saldırı için ABD-siyonistlere topraklarını kullandırtıyor. Angajman kuralları uygulanması neden garibinize gidiyor?" diye sordu.

Üslerini ABD ve İsrail'e açanlara da söz söylenmesini isteyen Tanrıkulu, "İrana söyleyecek sözlerinizi sosyal medyada değil diplomatik olarak kardeşçe yapmanız daha isabetli olur" dedi.

"ANGAJMAN KURALLARI UYGULANMASI NEDEN GARİBİNİZE GİDİYOR"

Tanrıkulu'nun paylaşımı şöyle:

"Kardeş ülke dedikleriniz trumpa 5 trilyon dolar haraç verdiler ve İrana saldırı için abd-siyonistlere topraklarını kullandırttıyorlar. Angajman kuralları uygulanması neden garibinize gidiyor. Bir çift söz de topraklarını kullandırttanlara söylemeyecek misiniz? Siyonist haçlılar her türlü hukuksuzluğu yapıyor, çocukları, sivilleri öldürüyor, isteği yere saldırıyor ve kimseye hesapta vermiyorlar. İrana söyleyecek sözlerinizi sosyal medyada değil diplomatik olarak kardeşçe yapmanız daha isabetli olur. Hedef İslam düşmanı siyonist haçlılar olmalı!"