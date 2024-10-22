HÜDAPAR'dan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına ilişkin ilk açıklama

HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için “Meclis’e gelsin DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin” şeklindeki çağrısına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları rastgele veya düşünmeden dile getirdiğini tahmin etmiyoruz” diyen Ramanlı, son dönemlerde MİT mensuplarının Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştüğüne dair basında bazı iddiaların ortaya atıldığını söyledi.

"BAZI NOKTALARI YENİDEN HATIRLATMAKTA FAYDA VAR"

Bahçeli'nin Meclis’te DEM Partililerle tokalaşması ve geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalardan farklı olaran bu defa daha çarpıcı ifadeler kullandığına dikkati çeken Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Bu noktada dikkatle izlenmesi gereken bir süreç var. Bundan sonra nasıl adımlar atılacağı ve hükümetin bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceğini söylemek için henüz erken. Şu anda dile getirilenler sadece birer tahminden ibaret. Ancak öteden beri ifade ettiğimiz bazı noktaları yeniden hatırlatmakta fayda var.

"HÜDAPAR OLARAK DESTEKLERİZ"

Eğer bu ülkede kan akmayacaksa, köylerimize, kasabalarımıza ve şehirlerimize artık cenazeler gelmeyecekse, dağlarda silah taşıyan militanlar olmayacaksa, akan kanın durması için her türlü meşru yolun denenmesi elbette ki olumlu bir adımdır. Toplumsal barışa hizmet edecek her türlü adımı HÜDA PAR olarak biz de destekleriz. Çünkü öncelikli olan insanımızı yaşatmaktır. Örgüt dediğimiz yapı, Kürt meselesinin yalnızca bir sonucudur; kökeninde yüzyıllık bir yaşanmışlık yatmaktadır.”

"ÇÖZÜM YOLLARINA ODAKLANMALIYIZ"

Serkan Ramanlı, “Meselemiz, hukukun tesis edilemediği bir kardeşliği yeniden inşa etmektir. Eğer hedefimiz kardeşliğimizi hukuk temelinde kalıcı hale getirmekse, HÜDA PAR olarak elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Ancak, mesele sadece örgütün silah bırakması ve şiddeti terk etmesiyle sınırlı değil. Silahı bırakma sürecinin muhatapları silahı elinde tutanlardır. Dolayısıyla bu sorun, ancak doğrudan onlarla yapılan görüşmelerle çözülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kırk yıldır akan kanın yalnızca çözümsüzlüğe yol açtığını daha önce defalarca vurguladıklarını kaydeden HÜDA PAR milletvekili Ramanlı, “Kürt meselesi kanla, şiddetle ve silahla çözülebilecek bir mesele değildir. Aksine bu yöntemler, meseleyi çözümsüzlüğe itmektedir. Bizim odaklanmamız gereken, çözümün tesis edilmesidir. Çözüm yollarına odaklanmalıyız” dedi.

"ATMAMIZ GEREKEN BİRÇOK ADIM VAR"

Serkan Ramanlı, “Örgüt silahı bırakırsa, hangi şartlarda bırakır? Bunun karşılığında hangi yasal düzenlemeler yapılır? Bu ayrı bir konudur. Ancak bin yıllık kardeşliğimizin hukuk temelinde yeniden inşası için daha atmamız gereken birçok adım var. Sonuç olarak Kürtler, temel hak ve özgürlüklerine anayasal ve yasal zeminlerde kavuşacak mı, kavuşmayacak mı? Üzerinde durmamız gereken asıl mesele budur” şeklinde konuştu.

Ramanlı son olarak, “Toplumsal barışa dair bir inancı ve umudu olan herkes bu sürece evet der. Fakat kökleri dışarıda olanlar, bu tür süreçleri her zaman istismar etmeye ve sabote etmeye çalışır. Bunu da unutmamak gerekir” yorumunu yaptı.