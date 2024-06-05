HÜDAPAR'dan kayyum kararına eleştiri

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasını eleştirdi. Yapıcıoğlu, "Herhangi bir kişi suç işledi diye görevden alınırsa atama usulüyle görevlendirme yapılması doğru değil" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı makamında yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından, Yapıcıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa yapım sürecine ellerinden gelen katkıyı vereceklerini söylediğini anlatan Yapıcıoğlu, Türkiye'nin tamamen yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Anayasa üzerinde şimdiye kadar 21 kez değişiklik yapıldığına işaret eden Yapıcıoğlu, "Birileri parlamentonun tamamen yeni bir anayasa yapma yetkisinin olup olmadığı hususunda bir tartışma yapmak istiyor. Bu konu da tartışılmalıdır elbette. Darbecilerin seçtikleri kişilerin oluşturmuş olduğu danışma meclislerinin tamamen yeni bir anayasa yapabileceğini kabul edip; halkın yüzde 95'inin iradesinin yansımış olduğu bir parlamentonun böyle bir anayasa yapma yetkisinin olmadığını kimler söylüyor, bunu herkes görsün" değerlendirmesinde bulundu.

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp yerine kayyum atanması hakkında görüşmediklerini belirten Yapıcıoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hiçbir seçilmiş, kanunların dışına çıkma hakkını da kendisinde görmesin.

Bunları yaptı mı yapmadı mı biz bilemiyoruz. Dosyanın içeriğiyle ilgili bir bilgimiz yoktur. Herhangi bir kişi suç işledi diye bir görevden alınırsa; seçimle gelinen bir makama atama usulüyle görevlendirme yapılması doğru bir usul, yöntem değildir."