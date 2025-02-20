HÜDAPAR'dan "Kemalizm zehirdir"den sonra yeni açıklama: "Kemalizm illeti"

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Kemalizm zehirdir" diyen HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'e sahip çıktı. Demir, "Kemalizm illeti bu memleketten çıkartılmadığı müddetçe ya da toplum bundan kurtarılmadığı müddetçe bizim birlik ve beraberliği muhafaza etmemiz imkansızdır" dedi.

AKP listelerinden meclise giren HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sarf ettiği, "Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir, çözümü de İslam'dadır. Siz, bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir, biz bu zehri yutmayacağız" ifadeleri tartışmaya neden olmuştu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, bu söyleme katılıp katılmadıı yönündeki soruya yanıt verdi.

Demir şunları söyledi:

"Evet ben de katılıyorum. Önümüzde 100 yıllık bir pratik var. Osmanlı döneminde ve öncesinde etnik aidiyetlerin ön plana çıkmadığı bir anlayış hakimdi ve bu coğrafyada kardeşlik hukuku içerisinde çok güzel günler yaşandı. Özellikle Cumhuriyetten sonra İttihat ve Terakkici yapıların topluma dayattığı bazı uygulamalar ve stratejiler söz konusu olmuştur. Kemalizmden kastımız da şudur; sopa olarak Kemalizmin ya da laikliğin, seküler yaşam tarzının bu topluma zorla dayatılmasıdır. Bu uygulamalar söz konusu olduğu günden beri bu memleket huzur görmedi, kardeşlik görmedi, sorunlarımız çözülmedi. Halkı bağrına basması gereken devlet baskıcı ve halka eziyet çektiren zorla bazı fikirlere mahkum eden bir yöntem uygulayarak bu günlere geldi. Bizim meseleye yaklaşım tarzımız şu; biz artık Türkiye'nin normalleşmesini istiyoruz, etnik kavramların gündemden çıkmasını istiyoruz.

Bu son çalıştayımız da bu husususun ön plana çıktığı bir yer olmuştur. Burada sorunlarımıza islami perspektiften bir yaklaşım ortaya konuldu. Kemalist anlayışı topluma dayatan odakların saldırısına maruz kaldık. Bu durum ve Türkiye'deki geçen 100 yıllık süreç ortaya koymuştur ki Kemalizm illeti bu memleketten çıkartılmadığı müddetçe ya da toplum bundan kurtarılmadığı müddetçe bizim birlik ve beraberliği muhafaza etmemiz imkansızdır. Ne zaman biz bunu yaptık, eskisi gibi Müslümanca kardeş olduk o zaman biz bütün bu sorunlarımızın üstesinden geleceğiz."