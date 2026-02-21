HÜDAPAR'dan skandal talep: "Hastanelerdeki kadın servislerinde erkek personel veya doktor olmasın"

HÜDAPAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, sağlık kuruluşlarındaki kadın bölümlerinde erkek personelin olmasının "ciddi bir sorun" olduğunu savunarak haremlik selamlık uygulama istedi.

Faruk Dinç, dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, kadın doğum servisleri hakkında skandal bir açıklamaya imza attı.

Kadınların mahremiyetinin korunmasına yönelik kadın personelin teşvik edilmesi gerektiğini savunan Dinç, "özellikle kadın hastalıkları ve doğum servislerinde mahremiyet konusunun "ciddi bir sorun" olduğunu öne sürdü.

"Kadın hastalıkları ve kadın doğum gibi bölümlerde mahremiyetin gözetilmemesinin mağduriyetlere neden olduğunu" öne süren Dinç, "Kadın hastalıkları ve kadın doğum hastanelerinde doğal olarak bu toplumun dini, kültürü ve sosyal hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

Kadınların hastanelerde en çok sıkıntı yaşadığı konunun "mahremiyet kaygısı" olduğunu savunan Dinç, "İşte orada, o hastanede, o doğumhanede bir karşı cinsin olması, bir erkeğin o doğumhaneye girmesi ciddi manada doğum yapan kadını bir stres altına sokuyor ve doğum yapmasını bir yönüyle engelliyor. Hatta yapılan araştırmalarda ve sahada yaptığımız görüşmelerde, özellikle kadın doğuma giden, yani doğum yapan kadınlar, sırf o mahremiyet kaygısını yaşamama adına sezaryeni tercih ediyor. Ve şu an neredeyse çevremizde çoğu kadınlara bakıyoruz; özellikle genç kadınlarımız sezaryenle çocuklarını doğurmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"MAHREMİYET KAYGISI TEDAVİYE ENGEL OLUYOR" İDDİASI

Dinç, ayrıca, kadınların mahremiyet kaygısı gerekçesiyle tedavi olmayı ertelediğini veya tedavi olmadığını iddia etti.

"Biz diyoruz ki kadın doğum hastanelerinde ve kadın hastalıkları bölümlerinde sadece kadınlardan oluşacak personeller veya kadınlardan oluşacak hekimler olmalıdır" savunması yapan Dinç'in açıklaması şöyle:

"Yapılan araştırmalara göre yüzde 19 oranında, bu hastanelerde kadınların yaşadığı sıkıntılar arasında mahremiyet kaygısı var. Ondan sonra vücudunun görülmesine yönelik bir stres var. Ameliyat stresi var, korku var, endişe var. Bunların hepsi gözetildiği zaman, bu konuda biz diyoruz ki kadın doğum hastanelerinde ve kadın hastalıkları bölümlerinde sadece kadınlardan oluşacak personeller veya kadınlardan oluşacak hekimler olmalıdır. Bu konuda en azından bir nebze de olsun bu mahremiyet kaygısı ortadan kaldırılmış olur. Ve bu yönüyle çoğu kadın bu mahremiyet kaygısından dolayı tedavi olmayı erteliyor veya tedavi olmuyor. Böyle bir gerçekliğimiz var. Çünkü bu toplum inançlı bir toplum. Dini, kültürü ve sosyal hassasiyetleri var ve bunların hepimiz farkındayız.

"TOPLUM GERÇEKLİĞİ" BAHANESİ

'Sağlıkta utanma olmaz' diye bir söz var. Evet, 'sağlıkta utanma olmaz' ama bu imkanlar varken elimizde ve böyle bir toplum gerçekliğimiz, inançlı bir toplumumuz varken bizim de özellikle kadın doğum hastanelerine ve kadın hastalıkları hastanelerine kadın hekimleri yönlendirecek teşvik politikaları geliştirmemiz ve bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekir ki en azından kadınlarımız sağlık hizmetine rahat bir şekilde erişsin ve toplumsal güven oluşsun diyorum."

"DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUM" PANKARTI

Sivasspor’un, geçen sene 13 Nisan'da yaptığı bir maç öncesi sahaya ‘‘Doğal olan normal doğum’’ pankartıyla çıkması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. ‘‘Neyin ‘normal’ olduğuna siz karar veremezsiniz’’ diyen kadınlar ‘‘Sezaryen ‘anormal’ olmadığı gibi, vajinal doğum da ‘normal’ değildir. Doğum yöntemi; kadının ve bebeğin tıbbi, ruhsal, zihinsel, sosyoekonomik gibi çok çeşitli koşulları göz önünde bulundurularak, bütüncül bir yaklaşımla karar verilir. Kimse ‘normal’ diyerek dayatamaz’’ diyerek erkek futbolcuların taşıdığı pankarta ve söz konusu yaklaşıma tepki gösterdi.

Ardından Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayımlayıp "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Memişoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, "sezaryenin bir doğum şekli değil, gerektiğinde yapılması gereken bir ameliyat olduğunu" iddia ederek şunları söylemişti:

"Özellikle ilk bebeğini bekleyen annelere son 3 ayında ebe tahsis ediyoruz. 'Anne Yolculuğu' diye bir yazılım yaptık. Her gebe lütfen bu uygulamayı indirsin. Doğumdan sonra lohusalık dönemi de dahil, çocuk 2 yaşına gelene kadar 'Doğumda neler yaşanabilir, sonrasında ne olur?' bunların hepsini mobil uygulamayla anne adaylarımızın emrine verdik. Biz doğal olan normal doğum diyoruz. Tıbbi olarak gerekli olduğu, bebek ve anneyle ilgili risk olduğu zaman, hekiminin endikasyonuyla sezaryen olsunlar. Bu tıbbi bir doğal süreç değildir, insanların isteğine bağlı sezaryeni azaltmaya çalışıyoruz. Tıbbi olarak gerekli olan sezaryeni tabii ki yapacaklar ama bizim isteğimiz ebe eşliğinde doğal olan normal doğumun yapılması."