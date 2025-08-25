Hugo Almeida 1.Lig ekibiyle anlaştı

Hatayspor'da teknik direktörlüğe Hugo Miguel Pereira de Almeida getirildi.

Kulübün, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Hugo Miguel Pereira de Almeida ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrılması nedeniyle bugün oynanan Ümraniyespor maçına yardımcı antrenör Gökhan Alaş ile çıkmıştı.

Almeida, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında forma giymişti.

Almeida bu dört sezonda 110 maça çıkmış 47 gol 19 asistlik performans üretmişti.