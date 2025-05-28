Hukuk aranıyor

Hukuk eliyle baskı altına alınmaya çalışılan toplumsal muhalefet adliye koridorlarında sindirilmeye çalışılıyor. Gazetecisinden avukatına, yurttaşına herkes adalet arıyor. İstanbul Barosu yönetiminin yargılandığı dava da bugün görülecek. Açıklamada davalara katılım çağrısı yapılarak, "Duruşma salonunu dolduracak yüzlerce meslektaşımız sayesinde baroyu kriminalize etme politikasının iflas ettiği bir kez daha görülecektir" denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Barkın Timtik, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Güçlü Sevimli ve Gülvin Aydın’ın "örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması dün İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 16 Nisan’da tahliye edilen ancak 24 saat bile geçmeden yeniden tutuklanan Kozağaçlı, mahkemedeki savunmasında, mesleki faaliyetleri kapsamında katıldıkları eylem ve etkinlikler gerekçesi ile isnat edilen örgüt propagandası suçlamasında zamanaşımı süresinin dolduğunu söyledi. Savcılık mütalaasında, Selçuk Kozağaçlı, Güçlü Sevimli ve Gülvin Aydın Savran hakkındaki suçlamaların zamanaşımından düşürülmesi, Barkın Timtik, Oya Aslan ve Özgür Yılmaz hakkında cezalandırmalarını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi.

GAZETECİLER YARGILANIYOR

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturma sürecine dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı. Karabay, savunmasında, "Hapiste de olsak yine çıkarız, yine gireriz ama yazmaya devam ederiz. Burada yargılanan da gazetecilik faaliyetidir" dedi. Mütalaasını sunan savcı, Karabay’ın cezalandırılmasını istedi. Karabay’ın avukatlarının süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Ekim saat 11.30’a erteledi.

birgun.net koordinatörü Berkant Gültekin’in de gazetenin 17 Aralık 2014 tarihli nüshasının manşet haberi ve 9. sayfada yer alan "Kamusal değil, siyasi çıkar" başlıklı haberler nedeniyle yargılandığı dava zamanaşımı nedeniyle düştü.

BARO DAVASI BUGÜN

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimi, Aralık 2024’te Suriye’de hayatını kaybeden iki gazeteciyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle "terör örgütü propagandası" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

İstanbul Barosu’na avukatlık mesleğine yönelen saldırılara ve bugün görülecek davanın seyrine ilişkin basın açıklaması yapıldı. İstanbul Barosu önünde dün yapılan açıklamayı okuyan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ekim Bilen Selimoğlu, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülke içerisinde olduğu ancak üye ülkeler arasında, avukatlık mesleğinin icrası, itibarı, sosyal ve ekonomik hakları bakımından ise son sıralarda yer aldığını belirterek, "Bugün Türkiye’de avukatlar yaygın biçimde şiddete maruz kalıyor, mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklanıyor, yargılanıyor, ekonomik yoksunluk nedeniyle intihara sürükleniyor ve mesleklerini icra ederken karakollarda, adliyelerde, cezaevleri vb. kurumlarda pek çok zorluk ve engellemelere maruz kalıyorlar" dedi.

KRİMİNALİZE ETME ÇABASI

Soruşturmada Baro Başkanı ve Yöneticilerinin görevlerine son verilmesi talebiyle "davaname" tanzim edildiğini hatırlatan Selimoğlu, "Savunmaya ve Baromuza yönelik operasyon dalgası ne yazık ki bununla da sınırlı kalmamıştır. Yönetim Kurulu üyemiz Av. Fırat Epözdemir tutuklanmıştır. En yenisi 10 yıl öncesine dayanan iddialarla meslektaşımızı hapse atmalarının asıl nedeni, İstanbul Barosu’nu toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya ve kriminalize etmeye çalışmaktır. Ancak şu açıktır ki, İstanbul Barosu’nu marjinalize ederek yalnız bırakmaya çalışan odaklar amaçlarına ulaşamamıştır, bundan sonra da ulaşamayacaklardır" dedi.

Selimoğlu, bugün İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında Silivri Cezaevi’nde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülecek ceza davasının duruşmasına, yarın ise Fırat Epözdemir için saat 14:00’te Çağlayan Adliyesi’ne çağrı yaparak, "Duruşma salonunu dolduracak yüzlerce meslektaşımız sayesinde bu politikanın iflas ettiği bir kez daha görülecektir" dedi.

SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da, "Avukatlık mesleği, son yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde giderek daha fazla baskı, tehdit, keyfi yargılamalar ve mesleki faaliyetlere yönelik engellemelerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sistematik ihlaller, yalnızca avukatları değil, hukuk devleti ilkesinin temelini de doğrudan hedef almaktadır. İstanbul Barosu olarak avukatlık mesleğinin onuru, bağımsızlığı ve güvenliği için hep birlikte sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından, Avukatlık Mesleğinin Korunması Avrupa Sözleşmesi’nin ele alınacağı, sözleşmenin hazırlanmasına katkı sunan konukların da konuşmacı olduğu uluslararası kolokyum düzenlendi.