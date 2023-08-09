Hukuk da enkaz altında

Merkez üssü Maraş olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçmesine rağmen hukuki süreçlerde hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Avukat Ekiz, “Hukukun enkazının da kaldırılması lazım” dedi.

Asena TUNCA

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçmesine rağmen sorumlulardan ise hesap sorulmuyor. Bölgede yurttaşlar en temel ihtiyaçlarına bile erişmekte zorlanırken göstermelik soruşturmalarla depremlerin hemen ardından gözaltına alınan ve tutuklanan müteahhitler veya kamu görevlileri hakkında ise hukuki süreç işlemiyor.

12 kişiye mezar olan Adana’daki Mete apartmanının müteahhit ve mühendisi hakkında açılan davanın ilk celsesinde serbest bırakma kararı verildi. Diyarbakır’da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesinin müteahhitleri tahliye edildi. Depremin başından itibaren hukuki süreci takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Avukat Ali Ekiz de adliyelerde hukukun enkaz altında olduğuna dikkat çekti.

Ekiz şunları aktardı: “Göstermelik memurların olması, bir adliye olduğu anlamına gelmiyor. Görevlendirilen hâkim, savcı ve memurlar var ancak işleyiş yok. Veraset işlemleri dışında birçok işlem yapılamıyor. Yaptığımız şikâyetlere ilişkin işlemler aylardır savcının önüne düşmedi. Artık işlemleri daha pratik olması için Hatay dışından yürütmeye çalışıyoruz. Daha depremin ilk günlerinde Yapı Denetim Merkezi’nden çıkarılan evrakların akıbetini bilmiyoruz. Yüzlerce kadrolu hâkim ve savcı gönderilmeli ki hukuk enkazı da kalksın.”

İKTİDAR HUKUKU İŞLETME NİYETİNDE DEĞİL

Hukuki süreçlerdeki tıkanıklıkların ve yurttaşların mağduriyetinin temel sebebinin işleyişteki özensizlik ve vurdumduymazlık olduğunu kaydeden Ekiz şöyle devam etti: “Hukuk hiçbir şekilde işlemedi. İlk zamanlarda sosyal medyaya yansıyan yerlere ilişkin birtakım göstermelik işlemler ve tutuklamalar yapıldı. Ancak, imar affı, denetimlerdeki ihlaller ve hukuksuz imzalarla ilgili kısım hiç gündeme gelmedi. Hatay’da daha yüzlerce binanın soruşturma aşaması bile başlamış değil ve bunun nedeni de hukuku işletmeye niyeti olmayan iktidar. Aylarca nöbetçi hâkim ve savcılarla bu işler yürütüldü. 15 gün veya daha kısa süre görevlendirilen hâkim ve savcılarla işler yürütülmeye çalışıldı. Bu sürelerde dosyalara vakıf olunamaz. Yeterli ve doğru bir yöntem değil. Örneğin, bir meslektaşımız Ilgın Apartmanı için İzmir’den Hatay’a gidip günlerce savcının gelip soruşturma numarası vermesini bekledi.”

ŞİRKETLER HIRSIZLIK VE GASPÇILIK YAPIYOR

Depremzedelerin hak sahipliklerine ilişkin yeterince açıklama yapılmadan başvuruların sonlandırıldığını söyleyen Ekiz, enkaz kaldırma çalışmalarındaki hukuksuzlukları ise şöyle anlattı: “Çalışmalar başlı başına bir ceza hukuku konusu haline geldi. Bugün enkaz kaldırma faaliyetleri için ihale alan şirketler hırsız ve gaspçı konumuna geldi. Doğru düzgün enkaz kaldırılmadığı gibi hurdaya ayırıp gittiler. Şirketin belediyeye ait konteynerleri çaldığını gördük. Öte yandan yıkım o kadar pervasız ve keyfi ki insanlar evlerinin duvarına spreyle ‘itiraz edildi, yıkmayın’ yazmak zorunda kaldı. Şirketlerin hurda almak ve evlerdeki eşyaları toplayabilmek için yaptıkları büyük bir hukuksuzluk halini aldı.”

Barınma hakkının en başından beri ihlal edildiğini belirten Ekiz, “İnsanlar kendi imkânlarıyla denetim olmadan ev yapmaya başlamak zorunda kaldı. İnsanları suçlama imkânımız yok. İnsanlar konteyner almaya çalışırken de tanımadıkları kişilerle iletişime geçip dolandırılıyorlar. Hatay’da doğru düzgün bir adliye olmadığından haklarını arayamıyorlar. e-Devlet başvuruları da görmezden geliniyor. Bu sıcaklarda çadırlarda kalınması bile başlı başına barınma hakkı ihlali” dedi.

Ekiz, kayıpların akıbeti konusundaki işlemleri ise şöyle anlattı: “Sürecin başlangıcından bugüne müvekkillerimin ‘ailemizde ölümler var, ama işlem yapılmadı’ dediklerini duyuyorum. Ne karakolda ne de savcılıkta işlem yapılmış. Ölümlü apartmanların olduğu alandan bahsediyoruz. Böyle onlarca örnek var. DNA’lar kaybedildi. İnsanlara işkence çektirecek işlemler yapılıyor. ‘Sizin ölünüz bu mezarda biz yanlış verdik, mezarı açıp kimsesiz mezarlığını kontrol edeceğiz’ deniliyor. Aylar geçmiş olmasına rağmen insanlara bu acılar yaşatılıyor.”