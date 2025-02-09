Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından, fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiği bilgisini paylaştı.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek. Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."