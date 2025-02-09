Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti
Adalet Bakanı Tunç, YKS Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adayların tercih edebileceğine dikkat çekti. Tunç, "Girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceğini bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından, fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiği bilgisini paylaştı.
Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek. Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."
Hukuk Fakültelerine Girişte Yeni Başarı Kriteri Hayırlı Olsun.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 9, 2025
Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür.
Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın…