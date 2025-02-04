Hukuk herkese lazım

Haber Merkezi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 yıl önceki konuşmasını hatırlattı.

Erdoğan’ın "Maalesef son zamanlarda yargı kararlarının üzerine siyasetin gölgesinin düştüğü şeklinde bir izlenim kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu da gözbebeğimiz gibi korumamız gereken demokratik hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. Ülkemizde demokrasi giderek bir seçim metoduna dönüştürülmektedir. Halbuki demokrasi sadece seçimlerden ibaret değildir. Aynı zamanda yargı ve yargı bağımsızlığı da demektir. Hukuk herkese lazımdır.”