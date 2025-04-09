Hukuk ihlallerinin adresi cezaevleri

İlayda SORKU

İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu, Buca Kırıklar 1 ve 2 No’lu F Tipi ile Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’na ilişkin gözlem ve inceleme raporunu paylaştı. Raporda cezaevlerinde işkence, kötü muamele, ağır tecrit uygulamaları, sağlık hakkı ihlalleri ve savunma hakkını engelleyen uygulamalar ortaya konuldu. Gözlemlenen uygulamaların münferit değil, sistematik olduğunun altını çizildi.

Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Kırıklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan Buğra Zincir’in 151, Sercan Ahmet Arslan’ın ise 172 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlattı.

ÇİFT KELEPÇE DAYATMASI

Raporda, cezaevi revirinde görevli doktorların mahpusları yalnızca sevk için gördüğü ve fiili muayene yapılmadan hastaneye yönlendirdiği belirtildi. Hastane sevklerinin 8-9 ay sonraya verildiği ve bu nedenle tedavi hakkının engellendiği aktarıldı. A.Y. isimli mahpusun yaklaşık 7-8 kez anestezi verilmesine rağmen ameliyat edilmediği, hastane sevklerinde çift kelepçe uygulamasının zorunlu tutulduğu ifade edildi.

G.T. isimli mahpusa çift kelepçeyi reddettiği için şiddet uygulandığı bilgisi raporda yer aldı. Bu uygulamaya maruz kalan mahpusun sağlık hakkından da mahrum kaldığı belirtildi.

8 METREKAREDE 21 SAAT

Mahpusların, 8 metrekarelik hücrelerde günde 21 saat tutulduğu, temizlik koşullarının son derece kötü olduğu da tespit edildi. Temizliğin ayda yalnızca bir kez yapıldığı, temizlik malzemelerinin temin edilmediği, çamaşırların ücret karşılığı yıkandığı, yemeklerin sağlıksız ve tekrarlı olduğu, içme suyunun kirli, kantin ürünlerinin ise pahalı ve kalitesiz olduğu rapora yansıdı.

Ayrıca cezaevinde iletişim hakkının ciddi biçimde sınırlandırıldığı belirtildi. Fotokopi evrakları ve fotoğraflar teslim edilmedi, mahkemelerin mahpus lehine verdiği kararlara rağmen belgeler mahpuslara ulaştırılmadı. Odalarda 20, atölyelerde ise yalnızca 5 kitap bulundurulmasına izin verildiği kaydedildi.