Hukuk Mesleklerine Giriş ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2024-İYÖS), temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, her iki sınava ait temel soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.