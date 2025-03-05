Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Nisan'da uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 17 Mart'a kadar yapabilecek.

Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.

Adaylar, 27 Nisan'da yapılacak sınava ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.