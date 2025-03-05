Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı. Adaylar, 17 Mart’a kadar ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek.

Güncel
  • 05.03.2025 11:06
  • Giriş: 05.03.2025 11:06
  • Güncelleme: 05.03.2025 11:09
Kaynak: AA
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Nisan'da uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 17 Mart'a kadar yapabilecek.

Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.

Adaylar, 27 Nisan'da yapılacak sınava ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.

BirGün'e Abone Ol