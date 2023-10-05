Hukuk öğrencisi feci kazada ağır yaralandı

Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Hukuk Fakültesi öğrencisi B.T. ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Hukuk Fakültesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan B.T.’ye, K.B. (20) yönetimindeki otomobil çarptı.

Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde ağır yaralanan Hukuk Fakültesi Öğrencisi B.T., sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından panik atak krizi geçirdiği belirtilen sürücü K.B. ise Erzurum Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis, olay ile ilgili inceleme ve soruşturmasını devam ettiriyor.