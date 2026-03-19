Hukuk profesöründen Akın Gürlek’e eleştiri: Övünülesi bir anektod olmasa gerek

Hukuk profesörü Turgut Tarhanlı, üniversitedeyken not sattığı açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik "Övünülesi bir anektod olmasa gerek" dedi.

Tarhanlı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in öğrencilik yıllarına ilişkin açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek'in üniversitedeyken not satmasına ilişkin "Övünülesi bir anektod olmasa gerek" değerlendirmesi yapan Tarhanlı, benzer durumlarda dekanlıkların hukuki süreç başlattığına işaret etti.

Tarhanlı'nın değerlendirmesi şöyle:

"Övünülesi bir anektod olmasa gerek. İÜ Hukuk Fakültesi’ndeki hocalık yıllarımda, aynen böyle not tutup onu fotokopicilere satıp bir de parlak kalın kâğıda, hocanın adını içeren kapak yaptırıp pazarlayan öğrenci tipler ve işbirlikçi işletmeler vardı. Dekanlık hukuki işlem başlatmıştı. Bu hikâyelerin bir de fikri haklar bakımından ve içeriğin ne kadar doğru olduğuyla ilgili hem hukuki hem de akademik tarafları var. Görüldüğü kadarıyla böyle bir sorumluluk ve duyarlılıktan eser yok. Ne gam!"