Hukuk tersten işliyor, dokunan yanıyor

Karabük’te ‘dokunan yanıyor’ dedirten bir karara imza atıldı. AKP’li Recep Tetik’in fabrikasına işlem yapmayan kamu görevlilerini şikâyet eden yurttaşa savcının şikâyetiyle dava açıldı.

Karabük’ün Yenice İlçesine bağlı Kayadibi Köyü’nde yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Turna isimli yurttaş, evinin yanındaki araziye AKP’li İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik’in kereste fabrikası inşa ettiğini ve bunun da hukuka aykırı olduğu belirterek İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Turna, AKP’li İl Recep Tetik’e özel imar planı yapıldığını da vurguladı. Emekli olan ve avukat tutacak parası da olmayan yurttaş, tek başına yürüttüğü hukuk mücadelesi kazandı. İdare Mahkemesi 10 Kasım 2022’de yurttaşı haklı bularak, “Bölgede ticaret alanına ihtiyaç olmadığını ve orman alanına ulaşım etkilendiğini belirterek” kamu yararı bulunmadığını gerekçesiyle imar planını oy birliğiyle iptal etti. Danıştay Altıncı Dairesi, 9 Ocak 2025’te İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle onadı.

FABRİKAYA DOKUNULMADI

Ancak mahkeme kararıyla planları iptal edilen fabrika çalışmaya devam etti ve yetkililer fabrikaya işlem yapmadı. Bunun üzerine Turna, 10 Mart 2025’te Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Karabük İl Özel İdaresi ile Yenice Kaymakamlığı’nda görevli kamu görevlilerinin “görevi ihmal” suçunu işlediğini belirtti.

CİDDİYET ARZ ETMİYORMUŞ

Savcı Fulya Kahvecioğlu ise 8 Mayıs’ta, “Görevini ihmal eden ya da görevinin gereğini yerine getiremeyen herhangi bir kamu görevlisi tespit edilemedi” dedi. Şikâyetin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte ciddiyet arz etmediğini belirten savcı, şikâyetin işleme konulmamasına karar verdi.

POLİS EŞLİĞİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Turna, şikâyetçisi olduğu dosyanın kendisine tebliğ edilen “işleme konulmama” kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre sonra mevcutlu ifadeye götürme işlemi adı altında polis eşliğinde savcılığa, ifadeye götürüldü. Turna’nın şikâyetine “İşleme konulmama kararı” veren savcı Fulya Kahvecioğlu’nun Turna’dan şikâyetçi olduğu ifade edildi.

SEN MİSİN KARARI PAYLAŞAN!

17 Haziran 2025 tarihinde ise Turna hakkında ışık hızında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Fulya Kahvecioğlu’nun müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Turna’nın “Savcının adı, soyadı ve sicil numarasının” yer aldığı kararı sosyal medyada paylaşarak “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yaymak” suçunu işlediği iddia edildi.

HSK’DE Mİ SUÇ İŞLİYOR?

Turna’ya savcı Kahvecioğlu’nun şikâyetiyle bu suçlamayla dava açılsa da savcıların isim, soyisim ve sicil numaraları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) internet sitesi ile Resmi Gazete başta olmak üzere birçok yerde yayımlanıyor.

Davanın ilk duruşması ise 23 Eylül tarihinde Karabük 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.