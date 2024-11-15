Hukuk yetersiz, teknik bilgi lazım

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul projesine verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı açılan iptal davasında Danıştay 4’üncü Dairesi, projeye ilişkin yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Dün iki gün sürecek incelemenin ilk gününde davacılar projeyle ilgili görüşlerini, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde bilirkişilere sundu. İncelemeye, 14 davacı kurumla birlikte 190 bireysel davacı da katıldı. Keşif ve bilirkişi incelemesi öncesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi önünde Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu basın açıklaması gerçekleştirdi.

ÇED olumlu kararının iptal edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “İstanbul’un ölüm fermanı olan Kanal ve Yenişehir projelerine karşı ÇED iptal davasında 5 yıl sonra yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi kararı verildi. 2020’de verilen ÇED olumlu kararına karşı açtığımız dava neredeyse 5 yıldır devam ediyor” denildi.

Koalisyon, 2011’de “çılgın proje” olarak duyurulan Kanal İstanbul’u bugüne kadar halkın direnişinin durdurduğuna dikkat çekti. Ardından Danıştay 4. Dairesi’nin talebiyle İstanbul Bölge Adliyesi’nde keşif öncesi toplantı yapıldı. Tarafların iddialarını ve savunmaları değerlendiren mahkeme heyeti, davanın teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle "Mahkeme heyeti bir yıldır dosyayı inceliyor. Bu iş bizim hukuk bilgimizle çözülebilecek bir şey değil" dedi.