Hukuk yok sayıldı: Cengiz’e jet hızıyla yeni izin!

Kazdağları’nda ekolojik yıkıma yol açacak Halilağa Bakır Madeni projesine karşı verilen hukuk mücadelesinde yeni bir skandal ortaya çıktı.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Madencilik’in işletme iznini hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), mahkeme kararını yok sayarak şirkete yeni bir işletme izni verdi.

Kazdağı Ekoloji Platformu, verilen yeni iznin hukuka aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Platform, MAPEG’in kamu kurumları yerine şirketlerin çıkarlarını koruduğunu belirterek Danıştay’ı bir an önce karar vermeye çağırdı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Kazdağları Kardeşliği temsilcileri, 30 Ocak’ta Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne giderek, mahkeme kararına rağmen şirketin neden hala faaliyette olduğunu sordu. Yetkililer, Çanakkale Valiliği’nin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını kendilerine ilettiğini, ancak şirketin MAPEG tarafından verilmiş yeni bir işletme izni sunduğunu söyledi. Yeni izin nedeniyle herhangi bir işlem yapmadan bölgeden ayrıldıklarını belirtti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da TMMOB temsilcileriyle yaptığı görüşmede şirketin yeni bir işletme izni aldığını doğruladı.

MAPEG HUKUKU YOK SAYDI

MAPEG’in mahkeme süreci tamamlanmadan şirkete yeni bir işletme izni vermesi tepkiyle karşılandı.

Kazdağı Ekoloji Platformu, yaptığı açıklamada, “MAPEG, kamu kurumu gibi değil, şirketin bir şubesi gibi çalışıyor. Yeni izin, ilk işlemin hukuka aykırı olduğunun kanıtıdır” denildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, MAPEG’in verdiği yeni işletme iznini bilgi edinme hakkı kapsamında talep ettiğini ve yeni iznin iptali için hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Platform, Halilağa Bakır Madeni projesinin yalnızca doğayı değil, bölgedeki köylülerin geçim kaynaklarını da yok ettiğini vurguladı. Kamulaştırma kararları ile köylülerin tarlalarının elinden alındığını, su kaynaklarının şirket tarafından kontrol altına alındığını ve bölgenin daha fazla kuraklığa mahkum edildiğini belirtti.

DANIŞTAY 6 AYDIR KARAR VERMEDİ

Kazdağı Ekoloji Platformu, Danıştay’ın süreci uzatmasına da tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu” kararının iptali için açılan davada bilirkişiler, projede kamu yararı olmadığını belirten raporlar sundu. Ancak Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, iptal talebini reddetti. Dosya Danıştay’a taşındı, ancak 6 aydır karar verilmedi. Şirket, mahkeme kararlarını beklemeden bölgede 1 milyon ağacı kesti, yollar açtı ve atık barajı ile açık ocak alanlarında çalışmalara başladı.

Kazdağı Ekoloji Platformu, Danıştay’a seslenerek, bilirkişilerin bilimsel görüşleri doğrultusunda karar vermesini ve ÇED olumlu kararını iptal etmesini talep etti.