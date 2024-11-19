Hukuka aykırı davranmayın

Haber Merkezi

Yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmaya tepkiler sürerken teğmenler Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş’a da tebligat gittiği ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi. Teğmenlere destek açıklaması yapan 52 baro ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık bildirmek, subaylarımız için bir tarihi bilinç ve sorumluluktur" dedi.

Baroların açıklamasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık bildirmek, subaylarımız için bir tarihi bilinç ve sorumluluktur" denildi.

Aralarında Ankara, İstanbul ve Adana barolarının da bulunduğu 52 baronun ortak yazılı açıklamasında "Söz konusu eylemin 6413 Sayılı Türk Silahları Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesinde düzenlenen TSK'dan ayırma cezasını gerektiren sınırlı sayıdaki hallerin kapsamında sayılamayacağı anılan kanunun lafzından açıkça anlaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.