Hukuka aykırı olan ihale iptal edilmeli

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde afet koordinasyon alanı olarak belirlenen yaklaşık 12 bin metrekarelik Moda Bostanı ve çevresinin konut projesi için ihaleye açılmasını protesto eden halk ihalenin yapıldığı Üsküdar’daki Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Mahalleli ve yaşam savunucuları ‘‘Son yeşil alanımızı ranta teslim etmeyeceğiz. Mahalle bizim’’ dedi.

HUKUKA AYKIRI

27 Ağustos’ta ilan edilen ihale, dün Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’nde kapalı usul olarak yapıldı. Sabah saatlerinde genel müdürlük önünde bir araya gelen yurttaşlar ‘‘Mahalle bizim vazgeçmiyoruz’’, ‘‘Çocuk parkıma dokunma’’, ‘‘Bir kent suçu daha istemiyoruz’’, ‘‘Son yeşil alanımızı ranta teslim etmeyeceğiz’’ yazılı pankart ve dövizler açtı, ‘‘Beton değil, toplanma alanı’’, ‘‘Ranta değil, halka alan aç’’ sloganları attı. İhalenin yapıldığı Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yapan Caferağa Mahallesi Muhtarı mimar Hanife Dağıstanlı, ihalenin iptali için imza kampanyası başlattıklarını ve topladıkları bin 205 imzayı teslim ettiklerini söyledi.

Dağıstanlı "Kamu görevlisi olarak ben ve avukatım ihaleyi izlemek istedik ancak ‘kamuya açık bir ihale değil, vatandaş katılamaz’ gerekçesiyle reddedildi’’ dedi. İhaleyi açan müdürlüğün ve yüklenicinin planlama yetkisi olmadığına dikkat çeken Dağıstanlı, “Şartnamede plan hazırlatılması yükleniciye iş olarak verilmiştir. Bu hukuka aykırıdır. Alanda daha önce imar uygulaması yapılmadığından ihalede gerçekte ne büyüklükte bir alandan söz edildiği belli değildir. İhale konusu parsel, ihale edilmeye uygun değildir. Alan sit alanı içindedir. Şu anda geçerli olan geçiş dönemi koşullarına göre inşaat yapılamayacağı gibi Koruma Kurulu kararı olmadan yapılan her işlem Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırıdır’’ diye konuştu.

Yetkililere seslenen Dağıstanlı, şöyle devam etti: ‘‘Başta sağlık olmak üzere kesintiye uğrayacak kamu hizmetleri ve kaybedeceğimiz son yeşil alanımızın ötesinde olası İstanbul depremi sonrasında bize biçtiğiniz kaderi bir kez de gözümüzün içine bakarak söyleyin. Gelin ve yenilenemeyen binalarımızın enkazında ölmezsek sokak aralarında ölmemizin umurunuzda olmadığını söyleyin. Kamu yararından anladığınız şeyin gelir elde etmekten ibaret olduğunu ihale metinlerinden, yazdığınız yazılardan anlıyoruz ve reddediyoruz. Bu hukuksuz ihaleden bir an önce vazgeçin.”

İhale oturumunun ardından muhtar Dağıstanlı ve gönüllü avukatı, ihaleden sorumlu yetkililerle görüştü. Görüşmede, dava dilekçelerindeki itirazlar dile getirildi. BirGün’ün edindiği bilgilere göre, en az üç firmanın katılması gereken ihaleye bir firmanın katıldığı öne sürüldü. Öte yandan yürütmeyi durdurma talebi ile ilgili üç davanın açıldığı da kaydedildi.