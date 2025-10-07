Hukuka rağmen iskele ısrarı

Muğla Ortaca’da, deniz ekosistemine zarar vereceği gerekçesiyle iptal edilen Yat-Tekne Yanaşma ve Bağlanma İskelesi Projesi yeniden gündemde. Mahkemenin geçen yıl verdiği kararda, projenin açıkça hukuka ve kamu yararına aykırı olduğuna hükmetmesine rağmen Muğla Ortaca Belediyesi yeni bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı. Bölge halkının itirazlarıyla iptal edilen projeye ilişkin 6 Kasım’da halkın katılımı toplantısı düzenlenecek.

Ortaca Belediyesi, mevcut iskeledeki teknelerin Kaunos Kral Mezarları manzarasını kapattığını ve turizme zarar verdiğini belirterek projenin “görsel kirliliği azaltmak” amacıyla hazırlandığını savundu. Mahkeme sürecinde yüzde 90’ı tamamlanan iskele projesi, 750 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde. ÇED dosyasına göre iskele, toplamda 1.128 adet ahşap kazık çakılarak inşa edilecek ve kazıkların üzeri ahşap iskeletle kaplanacak. Böylece toplam 376 tekne için yanaşma alanı oluşturulması planlandı. Proje bedeli ise 43 milyon 35 bin 960 TL olarak belirlendi.

Kaunos Antik Kenti’ne ait 2.400 yıllık kaya mezarlarının bulunduğu bölgede hayata geçirilmek istenen proje, ayrıca Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alıyor. Bölge, Akdeniz ekosisteminde kritik öneme sahip Caretta caretta ve Chelonia mydas türlerinin yaşam alanı. Ayrıca koruma altındaki deniz kaplumbağaları ve su kuşlarının da bu bölgede bulunduğu biliniyor.

%90’I TAMAMLANDI

İlk olarak 2022 yılında yapılmak istenen projeye “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği projenin dava sürecinde yüzde 90’ı tamamlandı.